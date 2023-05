Großbaustellen für die FPÖ

Grüne Windräder mit Freiheitlichem Experten

Ebenfalls in FPÖ-Hand wird das Energieressort fallen. Da haben die Freiheitlichen mit Martin Zauner überraschend einen Experten der Salzburg AG aus dem Hut gezaubert, bei dem nicht klar ist, ob er etwa auch Windräder umsetzen will. Bekanntlich will die Partei keine Windanlagen im alpinen Raum – was aber viel Spielraum zum Beispiel für das Voralpenland zulässt – und auch der heimische Energiekonzern hat sich bisher in der Windkraftcausa mehr in Zurückhaltung als in Aufbruchstimmung geübt.