ÖFB-Legionär Weimann: „Trainer wäre eine Option“

Nach dem Abschluss dürfte er bis zur Championship als Co-Trainer arbeiten - „abwarten, aber nach meinem Vertragsende wäre ein Job im Coaching-Staff hier sicher eine Option“, so Weimann. Der Mitte der Saison zum Kapitän der „Robins“ befördert worden war. Platz vierzehn war nach 46 Spieltagen in Englands zweiter Liga das, was man von der extrem jungen Truppe erwartet hatte, die Top-Youngsters um Alex Scott (Marktwert über 20 Millionen Pfund) werden von der Premier Legaue gerufen, „trotzdem hoffe ich, dass der Großteil zusammenbleibt“, so der Wiener.