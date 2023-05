Verletzter bei Auto-Überschlag im Lungau

Die Einsatzkräfte wurden am Sonntagnachmittag um 14.40 Uhr zu einem Unfall beim Ortsteil Einöd in Ramingstein gerufen. Ein Auto war etwa 60 Meter unterhalb der B95 in einer Wiese seitlich zu liegen gekommen. Der Unfalllenker wurde von der Feuerwehr Ramingstein und dem Roten Kreuz geborgen und ins Krankenhaus gebracht.