So viel Steuergeld fließt in die Partei-Kassen

Wenn die Politik ihr Füllhorn öffnet, dann weiß der gelernte Steuerzahler: Es wird richtig teuer. So auch passiert im vergangenen Jahr, als die Landesregierung stolze 909 Millionen Euro an Förderungen – um 48 Millionen mehr als im Jahr davor – für sich selbst, Organisationen und auch Privatpersonen ausschüttete. Pikant an dieser Summe ist, dass für eine Abschaffung der ORF-Landesabgabe – sie macht vergleichsweise mickrige 30 Millionen Euro aus – schlicht das Geld fehle, wie die Landeshauptleute Christopher Drexler und Anton Lang gebetsmühlenartig betonen.