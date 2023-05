Dem letzten Kaffeehaus droht das endgültige Aus

Für Gerhild Illmaier, die seit Jahren nicht nur mit „Eisenerz*Art“, sondern auch mit der Instandhaltung des riesigen Anwesens Bergmanngasse 2, das sich seit 1868 in Familienbesitz befindet, für eine Belebung der Bergbaustadt kämpft, ist das ein herber Rückschlag. „Es ist das einzige Café im Zentrum, und es hat eine wichtige soziale Funktion, als Anlaufstelle für einsame Herzen, für Freundestreffen, Familien, Wanderer und für Gäste von auswärts.“ Vorerst will sie es mit Veranstaltungen unter dem Titel „ART goes Café Barbara“ im Rahmen von Eisenerz*Art am Leben erhalten.