2:0 gegen St. Pölten! BW Linz neuer Spitzenreiter

„Wir haben noch drei Spiele“

In Hälfte zwei präsentierten sich die Gastgeber wesentlich aggressiver, die Niederösterreicher blieben allerdings vor dem gegnerischen Tor zu harmlos. In der Nachspielzeit sorgte Ronivaldo mit einem Heber über Stolz aus rund 40 Metern für die Entscheidung. Es war das 18. Saisontor für den Brasilianer bzw. sein 136. Zweitliga-Treffer. „Wir haben einen großen Schritt in Richtung Bundesliga gemacht, aber die Saison ist noch nicht zu Ende, wir haben noch drei Spiele“, erklärte Ronivaldo im ORF-Interview.