Wanderer müssen tiefer ins Geldbörserl greifen

Faistenau hat diesen Weg schon hinter sich: Die beiden Parkplätze am Hintersee kosten. Oben am Berg, am Parkplatz Tiefbrunnau Laimermühle/Zwölferhorn und am Parkplatz Döllerer Wald müssen Wanderer seit Dezember 2021 zahlen. Die Einheimischen sind davon nicht ausgenommen, sie können für 50 Euro eine Jahreskarte erwerben. Man könne nicht kontrollieren, wer aus dem Ort sei und wer nicht, verteidigt Gemeindeoberhaupt Josef Wörndl die Maßnahme. Die Parkgebühren schmecken nicht allen. „Ich gehe selbst nicht mehr am Hintersee spazieren“, sagt er. „Da schnauzt mich plötzlich einer an, warum man hier nicht mehr einfach parken darf.“ Die Instandhaltung im beliebten Wandergebiet Hintersee kostet die Gemeinde jedes Jahr 40.000 Euro. Für Müllentsorgung, Schneeräumung und die Parkwächter. „Jetzt haben wir wenigstens ein paar Einnahmen“, sagt Wörndl.