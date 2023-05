Wirbel in Herberstein: „Es war Gefahr im Verzug“

Im Kritik standen auch Arbeiten an der 500 Jahre alten Steinmauer im Rosengarten. Herberstein: „Dort klaffte ein rund zehn Quadratmeter großes Loch in der Mauer. Der Boden im historischen Garten hätte einstürzen können. Man stelle sich vor, ein Besucher wäre in die Feistritz gefallen!“ Gutachter seien vor Ort gewesen, das Loch freigelegt und die Mauer gesichert worden.