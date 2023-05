Warum die Pflege auch ein Traumjob sein kann

Erst mit 44 Jahren in die Pflege eingestiegen

Kellnerin, Kraftfahrerin, Betonmischmeisterin: Diese Jobs übte Sabine Vilim aus, ehe sie mit 44 Jahren in die Pflege einstieg und nun am LKH Graz II als Pflegefachassistentin arbeitet: „Ich fühle mich auch in meinem Alter noch gut aufgehoben und begleitet“, macht Vilim anderen Quereinsteiger Mut