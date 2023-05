Schluss mit dem Gedränge am Innsbrucker Inn-Steg

Radler von links, Radler von rechts, Spaziergänger und eine Seniorin mit Rollator in der Mitte – das geht sich am schmalen Emile-Bethouart-Steg, der in Innsbruck St. Nikolaus und den Hofgarten verbindet, nicht aus. Davon ist Renato Leimgruber (74) überzeugt. Der heimatverbundene Innsbrucker setzt sich für mehr Lebensqualität und Sicherheit in seinem Stadtteil St. Nikolaus ein. Eine Postfiliale, entschärften Verkehr und mehr Beleuchtung im Waltherpark hat Leimgruber schon erkämpft, nun ging es der hitzigen Situation am Innsteg an den Kragen.