Attacken auf Personal in Spitälern nehmen zu

314 Übergriffe gemeldet

Wie es um die Sicherheitslage im steirischen Gesundheitswesen im Detail steht, wollten die Freiheitlichen per Anfrage an Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) genau wissen. Die Zahlen und Fakten der Beantwortung haben es in sich: 314-mal haben sich Kages-Mitarbeiter und Patienten im Jahr 2022 wegen körperlicher und verbaler Übergriffe beschwert - in 40 Fällen waren dabei sogar Gegenstände oder Waffen im Spiel!