Zwei Frauen nach Schüssen in Haus verletzt

In den Mittagsstunden fielen in Straden (Südsteiermark) in einem Mehrparteienhaus plötzlich Schüsse, ein Zeuge hatte nach den Schüssen die Polizei gerufen. „Vermutlich sind zwei weibliche Personen verletzt“, gab Polizei-Sprecher Heimo Kohlbacher Auskunft. Wie sich kurz danach herausstellte, handelt es sich bei den Opfern um eine Frau und ihre Freundin. Die beiden wurden schwer und unbestimmten Grades verletzt - sie befinden sich mittlerweile in ärztlicher Behandlung.