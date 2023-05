Haaland: Diese Geste trieb Guardiola zur Weißglut

Gündogan verschoss Elfer

Der Trainer fuchtelte wild mit den Armen und rief quer durch den Rasen in Richtung Haaland: „Erling, you have to take it.“ Auf Deutsch also: „Erling, du musst schießen.“ Diesen Ruf wiederholte er zweimal, doch das schien den Norweger nicht zu interessieren. Am Ende hätte er wohl auf seinen Trainer hören sollen, denn Gündogan traf nur den Pfosten. Es blieb zu diesem Zeitpunkt beim 2:0 und Guardiola war angefressen an der Seitenlinie. Leeds verkürzte dann auch noch zum 1:2, City musste die drei Punkte über die Zeit zittern.