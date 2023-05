Hunde und Katze mussten im Dreck leben

Am Samstag führten Beamte der Polizeiinspektion Bruck an der Mur bei einer Wohnung Erhebungen in einer bestimmten Angelegenheit durch. Die 19-jährige Freundin des Wohnungsinhabers öffnete die Tür und den Beamten schlug ein säuerlicher Geruch entgegen. Die Frau gab an, dass sie zwei Hunde und eine Katze in der Wohnung halte und gewährte den Polizeibeamten den Zutritt zur Wohnung.