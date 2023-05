Schwierige Passage: Kletterer stürzte 30 Meter ab

Mit Hubschrauber in Klinik

Dann passierte es: Der Mann stürzte 30 Meter in die Tiefe und landete am Fuß der Wand in einem Schneefeld. Mit schweren Verletzungen blieb er liegen. Sein Begleiter setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde ins Klinikum nach Kempten geflogen.