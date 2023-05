Hymnen-Ärger! König Charles spaltet FC Liverpool

Zu Ehren des neuen Königs werden sich Spieler und Offizielle des Klubs am Samstagabend im Mittelkreis versammeln, das teilte der FC Liverpool mit. Außerdem wird die englische Nationalhymne „God Save The King“ abgespielt. Was bei Teilen der Anhängerschaft kritisch gesehen wird. „Es ist natürlich eine persönliche Entscheidung, wie diejenigen, die am Samstag in Anfield sind, diesen Anlass begehen, und wir wissen, dass einige Fans starke Meinungen dazu haben“, heißt es in einem Statement des Vereins.