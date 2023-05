Austria Lustenau gegen SV Ried - ab 17 Uhr LIVE

Ähnliches will man sich im Rückspiel ersparen. „Wir wissen im Prinzip, was am Samstag auf uns zukommt. Die Rieder spielen gerne mit langen Bällen ihren Zielstürmer an und nutzen ihre großgewachsenen Spieler bei Standards. Da müssen wir ansetzen, das haben wir in Ried nicht gut verteidigt“, forderte der 54-Jährige, der diesmal auf Rechtsverteidiger Hakim Guenouche verzichten muss. Dafür melden sich mit Anderson (nach Gelbsperre) und Jean Hugonet zwei Defensivakteure zurück.