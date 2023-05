Austria Salzburg und Kuchl stehen im Finale

Kuchl setzt sich im Elfmeterschießen durch

Gegner im Endspiel am 17. Mai ist der SV Kuchl. Der Liga-Rivale der Austria setzte sich im Elfmeterschießen knapp gegen Thalgau durch. Die Tennengauer gingen in der 72. Minute in Führung, Bachleitner verwandelte einen Elfmeter. Kuchl wähnte sich schon im Endspiel, doch Mrkonjic gelang knapp vor dem Schlusspfiff (84.) noch der 1:1-Ausgleich. Im Elfmeterschießen behielten die Kuchler aber die Oberhand, gewannen mit 5:4. Neben dem Finaleinzug können sich die Tennengauer auch über zwei prominente Neuzugänge freuen. Nach Max Danner und Fabian Altmanninger schließt sich mit Ex-Bundesligakicker Michael Perlak ein weiterer Anifer der Truppe von Thomas Hofer an. Zudem kommt ein neuer Stürmer, der mit dem 53-Jährigen schon äußerst erfolgreich zusammengearbeitet hat: Marco Hödl!