Langes Kunst-Wochenende in Tirol steht bevor

Gemeinschaftsschau im „ArtDepot“ Innsbruck

In der Galerie „ArtDepot“ wird im Rahmen des „Gallery Weekend Tirol“ die Gemeinschaftsausstellung „Maria Vill und Peter de Kimpe – Neues Licht“ am 3. Mai eröffnet. Peter de Kimpe zeigt seine Arbeiten das erste Mal in Österreich. De Kimpe ist als Ausstellungsmacher unter anderem für das Van Gogh Museum in Amsterdam oder die Neue Galerie in New York tätig. Maria Vill hat sich 2017 auf Fotografie spezialisiert. Ihre Arbeiten sind dabei kaum von Malerei und Zeichnungen zu unterscheiden. Weitere Infos findet man unter: www.gallery-weekend-tirol.com