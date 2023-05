Betrugs-Krimi um Salzburger Altstadtlokal

Anfangs hatte Marcus Wintersteller noch ein gutes Gefühl. Der Pächter des Restaurants Stadtkrug in der Linzergasse freute sich auf seinen neuen Weinkeller. Der Besitzer des altehrwürdigen Hauses hatte eine Salzburger Firma mit den Arbeiten betreut. „Das Auftreten beim Erstgespräch war sehr professionell und seriös“, sagt Wintersteller. Man leistete eine Anzahlung in Höhe von knapp 25.000 Euro – kurz danach begannen die Probleme. Laut Wintersteller kamen Arbeiter, rissen eine Mauer heraus. Wenige Tage später stellten sie ihre Arbeit ein. Seitdem tat sich nichts mehr. „Die Arbeiter haben dann ihr Werkzeug geholt. Sie meinten, dass sie nicht bezahlt werden.“ Für Wintersteller ist klar: „Die Firma hat kein Geld mehr und war nie fähig, die Arbeiten auszuführen.“ Der Stadtkrug wandte sich an die Polizei, machte Anzeige wegen Betrugs. Den Weinkeller hat man indes auf eigene Kosten fertiggestellt.