Darum ist die Bayern-Kabine sauer auf Oliver Kahn

Laut Kahns Aussagen hatte also Nagelsmann auch einen Teil der Kabine gegen sich. Die Worte des Sportverstandes kamen bei den Spielern überhaupt nicht gut an. Etliche Profis zeigten sich überrascht von dem Rauswurf und sprachen sich kurz darauf klar für Nagelsmann aus. „Es ist fraglich, wie sehr die Bosse am Ende wirklich mit den Spielern im Austausch waren“, schreibt die „Bild“.