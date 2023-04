Salzburger Kicker ringt um Weltmeisterschaft

Veranstaltet wird das Turnier von Sean Garnier. Der Franzose ist mit 5,7 Millionen Instagram-Followern wohl der bekannteste Freesytle-Fußballer der Welt. Vor kurzem stattete er der Salzburger Freestyle-Szene einen Besuch ab und richtete ein Turnier aus. So qualifizierte Federer sich für das Finalturnier. Wo es gleich mit K. o.-Duellen losgeht, er am Samstag im Viertelfinale auf den Sieger des spanischen Turniers trifft: der kolumbianische Futsal-Nationalteamspieler Juan Carlos Rivera. „Eine Platzierung als Ziel habe ich nicht, mir geht es vor allem um die Erfahrung und dem Spaß am Spiel“, erklärt der 32-Jährige.