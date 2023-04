Hier kommt man Meister Isegrim ganz nahe

Spitzenforschung im Wolfsverhalten in Kombination mit einem in dieser Art wohl einzigartigen Erlebnis für Touristen: Das Wolf Science Center in Ernstbrunn, Bezirk Korneuburg, hat es längst zu überregionaler Bekanntheit geschafft. Wer mit Meister Isegrim auf Tuchfühlung gehen will, muss sich allerdings lang vorher anmelden.