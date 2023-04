Österreichs Mathe-Meister kommt aus Tirol

Der internationale Mathematik-Wettbewerb Náboj für Oberstufen fand am vergangenen Freitag in elf Ländern zeitgleich statt. Insgesamt traten mehr als 100 Teams an. 23 davon kamen aus Tirol, Vorarlberg und Südtirol und bestritten den Bewerb in den Räumlichkeiten der Universität Innsbruck. International wurde das Turnier von Teams aus osteuropäischen Ländern wie Polen, Ungarn, der Slowakei und Tschechien dominiert. Bestes Team aus Österreich war das Akademische Gymnasium Innsbruck (AGI), welches weltweit dann den 27. Platz belegte.