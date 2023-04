Heime, Spitäler, Praxen: Endlich fallen die Masken

Hin und wieder wird man im Alltag noch daran erinnert, dass es so etwas wie ein Corona-Virus gibt. Wenn vereinzelt Menschen aus dem Umfeld erkranken. Wenn Desinfektionsspender am Eingang von Geschäften an Zeiten erinnern, in denen Babyelefanten-Abstände gefragt waren. Und wenn man eine Arztpraxis aufsucht. Denn das ist ein Bereich, in denen derzeit noch vorgeschrieben ist, eine Maske zu tragen. Noch. Denn mit 1. Mai hebt der Gesetzgeber auch diese Pflicht auf - genauso in den Spitälern und Pflegeheimen.