Gewinnen Sie Tickets für Tirols wildeste Messe

Die Wildstyle & Tattoo Messe gastiert dieses Jahr am 13. & 14. Mai wieder in Innsbruck. Mit zahlreichen Star-Tätowierern und Aussteller aus über 25 Ländern bringt diese Messe das richtige Flair in die Tiroler Bundeshauptstadt. Zusätzlich ist auch das European Streetfood Festival dieses Jahr in der Messehalle mit dabei.