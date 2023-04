Letzte Generation blockiert Salzburger Verkehr

Da die Bundesregierung weiter untätig bleibe und die Warnungen der Wissenschaft ignoriere, sehen sich die Beteiligten zum Handeln gezwungen. „Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren“, sagt Hanna Ziesel, eine 53-jährige Psychotherapeutin, die sich am Protest beteiligt. Auf den Marsch folgte am Rudolfskai eine Klebe-Aktion. In der Stadt Salzburg kommt es zu massiven Verzögerungen. Der Verkehr fließt einspurig.