Vandalen ruinierten bei Party Boden des „FoRum“

Erst jetzt machten die Ermittler öffentlich, dass bei einer Faschingsveranstaltung - entweder am 4. oder am 9. Februar - in dem Gebäude mehrere Zehntausend Euro Schaden am Boden entstanden. Unbekannte Täter sollen mit intensiver Gewalt auf das Parkett eingewirkt und es so schwer beschädigt haben.