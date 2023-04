Salzburg ohne Titel? „Habe Angst in Augen gesehen“

Man spürt es. Es knistert in Graz. Der Bundesliga-Schlager am Sonntag (17) zwischen Meister Salzburg und Verfolger Sturm ist DAS Gesprächsthema. Schafft Sturm das Wunder, den Bullen den Titel abzujagen? Geht’s nach denjenigen, die letztmals in Graz den Teller in die Höhe stemmen durften, ist die Sensation heuer so nahe wie lange nicht!