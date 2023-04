Täter fesselten Seniorin und räumten ihr Haus aus

Gegen 16.30 Uhr läuteten die beiden Männer an der Haustür der Einheimischen. Sie waren nicht maskiert und trugen keine Waffen bei sich. Als die 69-Jährige öffnete, drängten sich die beiden in die Wohnung. Die Frau hatte keine Chance, die Eindringlinge fesselten sie mit Klebeband an einen Stuhl. Während ein Täter sie bewachte, durchsuchte der andere die Wohnung.