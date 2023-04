Bekannter Heurigenort wird zur „Bio-Hochburg“

„Gumpoldskirchen goes Bio“

„Unsere Winzer bewirtschaften schon ein Drittel ihrer Flächen biologisch“, weiß Bürgermeister Ferdinand Köck. In den kommenden zehn Jahren sollen alle Weingärten schrittweise umgestellt werden. Aber auch alle Hobbygärtner sollen in ihren Gemüse- und Blumenbeeten ohne Chemie auskommen. „Dazu bieten wir Schulungen und Naturbeobachtungsplätze, um das Bewusstsein für Bio in der Bevölkerung zu festigen“, erklärt Johannes Gebeshuber. Der Top-Winzer setzt seit 25 Jahren auf Bio und ist als Vorreiter gemeinsam mit Vizebürgermeister Jörgen Vöhringer Projektleiter von „Gumpoldskirchen goes Bio“.