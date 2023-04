Robuste Wildpferde als „Pfleger und Hüter der Au“

Neuer Rekord im Storchenbestand

Die vierbeinigen Landschaftspfleger bieten auch Vogelarten ein Zuhause, in dem diese sich gerne niederlassen – auch der Weißstorch schätzt die Weideflächen: So brachte das Vorjahr ein Plus von mehr als ein Viertel an ausgeflogenen Jungvögeln pro Storchenpaar, freut sich Westerhof: „Das ist hier ein neuer Brutrekord!“