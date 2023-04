Drogenring gesprengt: Jung-Lehrerin vor Gericht

Wohnung diente scheinbar als Lager

Zur Erinnerung: Immer wieder lieferte ein Slowene Suchtgift an die Adresse der Lehrkraft, deren Wohnsitz offenbar als Bunkerwohnung diente. Als wieder einmal eine Lieferung anstand, schlug die Cobra spektakulär zu: Vier Männer zwischen 19 und 22 Jahren sowie die Lehrerin in Ausbildung wurden verhaftet und in U-Haft genommen.