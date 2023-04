Zum Saisonfinale wenig Andrang in den Skigebieten

Perfekte Schnee-Bedingungen am Berg, aber auch schlechtes Wetter. Diese Kombination führte am Samstag dazu, dass der Andrang in vielen Skigebieten, die an diesem Wochenende ihren Saisonausklang begehen, begrenzt war. So waren im Alpendorf in St. Johann nur mehr die Hartgesottenen auf der Piste unterwegs.