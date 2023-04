Brutaler Vergewaltiger von Großstübing gefasst!

Die ausgelassene Stimmung bei einer Osterparty in der Nacht auf Montag im Deutschfeistritzer Ortsteil Großstübing verpuffte gegen 1.35 Uhr: Eine junge Frau wurde am Weg nach Hause auf brutale Art und Weise vergewaltigt. Der vorerst unbekannte Täter zerrte sie in den Straßengraben, nötigte die Frau mit Gewalt und Drohungen zum Geschlechtsverkehr!