„Hausverstand ist auch durch KI nicht zu ersetzen“

Welche Schwerpunkte wollen Sie künftig setzen?

Niederösterreich ist mit 23.000 Studierenden sehr breit aufgestellt, von den Fachhochschulen über das IFA in Tulln bis zur Weltraumforschung in Wiener Neustadt und zum ISTA in Klosterneuburg. Das alles zeigt die Zukunftsfähigkeit, die es noch weiter auszubauen gilt - als Anziehungspunkt für Wissenschafter von Weltrang und für eine künftige Forschung mit Bürgerbeteiligung.