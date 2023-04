Mit solarbetriebenem Fahrrad rund um den Erdball

Zwei Jahre unterwegs

Die erste Etappe führt entlang der Donau über Ungarn, Serbien und Bulgarien bis ans Schwarze Meer. „Von dort geht es an der Küste entlang bis Istanbul“, erklärt Gamsjäger. Diesen Abschnitt will er in einem Monat bewältigen. Insgesamt ist für die Umrundung der Erde mit Muskel- und Sonnenkraft eine Reisezeit von zwei Jahren einkalkuliert. Experten der Fachhochschule – etwa vom Institut für Nachhaltigkeit – werden die Reise genau verfolgen und auf Social-Media-Kanälen der FH erläutern.