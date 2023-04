Tödlicher Kranunfall: Gelände bleibt gesperrt

Nach dem tödlichen Unfall in Münchendorf (Niederösterreich) - ein Lkw-Lenker starb, als ein Kran auf das Führerhaus seines Sattelschleppers stürzte - sind weitere Details bekannt gegeben worden. So wurde die Identität des Opfers mittlerweile geklärt, das Areal ist jedoch nach wie vor abgesperrt, die Ermittlungen in dem Fall laufen auf Hochtouren.