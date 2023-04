Frau bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Gegen 13.05 Uhr fuhr ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Murtal mit seinem Pkw auf der B 116 von Bruck an der Mur kommend in Fahrtrichtung Oberaich. Zeitgleich lenkte die 56-Jährige ihren Pkw in entgegengesetzte Richtung. Bei Straßenkilometer 13,239 kam die Frau aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw. Dabei wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur befreite die 56-Jähirge. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte das Rote Kreuz die Verletzte ins Krankenhaus. Der Mann erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.