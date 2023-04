Von Lkw gerammt: Autolenker (86) tot

Ereignet hat sich der Unfall gegen 7.45 Uhr. Der 86-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Josef-Hager-Straße in Richtung Kreuzungsbereich mit der Pass-Thurn-Straße und bog dort in Richtung St. Johann in die Bundesstraße ein. Zur gleichen Zeit fuhr der 23-Jähriger einen Lkw samt Anhänger von St. Johann kommend auf der Pass-Thurn-Straße in Richtung Kitzbühel.