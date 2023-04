Gute „Mucke“ für große und kleine Steirer

Konzerte in Murau und Graz

Für den Startschuss hat sie Sven van Thom in die Steiermark geladen. Am 14. April ist er in Murau, tags darauf kommt er nach Graz. Doch mit den Konzerten allein ist es ihr nicht genug: „Wir wollen Kindern auch die Kompetenz vermitteln, mit solchen Liedern und Popkultur generell umzugehen“, erklärt Murlasits. An Schulen gab es im Vorfeld Workshops, in denen die Inhalte der Songs besprochen und auch deren Entstehung thematisiert wurde.