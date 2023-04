Dreimal täglich gab es Alarm für die Bergretter

Dabei trainierten die Helfer das Suchen und Bergen von Menschen, die unter einer Lawine verschüttet wurden. Nach der Rettung aus dem eisigen Gefängnis stand die notfallmedizinische Erstversorgung auf dem Programm – erst dann konnte der „Patient“ abtransportiert werden. „Diese Übung hat die hervorragende Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte demonstriert. Herzlichen Dank an alle 1350 Bergretter in unserem Land, die in ihrer Freizeit enorme Leistungsbereitschaft zeigen und Leben retten“, zieht Landesleiter Matthias Cernusca am Ende zu Skisaison Bilanz.