Bei Sturm ermittelt Inspektor „Columbo“

Wer kennt ihn nicht, den berühmten Columbo. Unvergessen, wie Peter Falk als pfiffiger TV-Inspektor mit seiner Peugeot-Rostschüssel, die jederzeit das Zeitliche zu segnen schien, am Tatort vorfuhr. Sturm hat auch einen „Columbo“, jedenfalls was den fahrbaren Untersatz betrifft. Denn Cup-Held Tomi Horvat entspricht so gar nicht dem typischen Klischee des Profi-Fußballers.