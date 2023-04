Austria Lustenau gegen SCR Altach - ab 17 Uhr LIVE

Der SC Austria Lustenau ist im Ländle-Derby auf den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt aus. Erstmals in der Clubgeschichte haben die Lustenauer in der Fußball-Bundesliga drei Siege in Serie gefeiert. Gelingt auch im dritten Saisonderby am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) daheim gegen den SCR Altach ein voller Erfolg, wäre der Aufsteiger dem Saisonziel Ligaverbleib als Spitzenreiter der Qualifikationsgruppe schon sehr nahe. Wir berichten live ab 17 Uhr - siehe Ticker unten.