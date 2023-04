Serie von Einbrüchen und schwerer Raub nun geklärt

Der 45-jährige österreichische Staatsbürger zeigte sich geständig zu dem Raubüberfall im Februar - und auch zu insgesamt elf Einbruchsdiebstählen in Sportstätten in den Bezirken Gänserndorf, Mistelbach, Korneuburg und Tulln von Jänner bis März 2023. Mit dem erbeuteten Bargeld bzw. den Wertsachen soll er seinen Lebensunterhalt finanziert haben, heißt in einer Aussendung. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.