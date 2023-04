Zwei Tote nach Brand in der Steiermark

Der Brand wurde bei einem zufälligen Überflug eines Rettungshubschraubers entdeckt: Gegen ein Uhr in der Nacht fiel den Luftrettern in Kleinstübing nördlich von Graz ein abgelegenes Anwesen auf, das in Flammen stand. Die alarmierte Feuerwehr fand ein in Vollbrand stehendes altes Bauernhaus vor und begann sofort mit den Löscharbeiten. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude des Anwesens konnte von den rund 70 Einsatzkräften verhindert werden.