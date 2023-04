Größtes Baulos für Brennerbasistunnel geht an Porr

Porr war am günstigsten

Das Baulos wurde schließlich in einen kleineren und einen größeren Teil aufgeteilt. Den größeren beinhaltet das nunmehrige „H53“-Baulos. Weswegen nun die erneute Beauftragung des Porr-Konsortiums? Dieses habe das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot „unter Berücksichtigung aller Ausschreibungsbestimmungen“ gelegt, so der Sprecher.