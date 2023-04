Einbrecher in Tirol nahmen zwei Häuser ins Visier

Nach unbekannten Einbrechern sucht die Polizei in Kössen im Tiroler Bezirk Kitzbühel. In kürzester Zeit verschafften sich die Täter am Montag Zutritt zu zwei Wohnhäusern. In beiden Fällen konnten sie mit Bargeld entkommen. Ein Augenzeuge will an einem der Tatorte ein slowakisches Auto gesehen haben.