Nest weg, Zugang gesperrt: Drama um eine Schwalbe

So wie aktuell in einer Siedlung in Ehrenhausen, wo ein Nest im Müllraum angeblich so „gestört“ hat, dass es zerstört und der Bereich sogar vergittert wurde. „Die Schwalbe, die gerade zurückgekehrt ist, sitzt jetzt völlig erschöpft und ohne Optionen vor dem Gitter, und das schon seit Tagen“, ist eine Anrainerin tieftraurig. „Das bricht jedem Tierfreund das Herz!“