Eine Erfolgsgeschichte feiert den 25. Geburtstag

„Krone“: Die Film Commission „Cine Tirol“ feiert heute ihr 25-jähriges Bestandsjubiläum. Seit der Gründung wurden 1900 Filmproduktionen umgesetzt. Können Sie sich noch an die erste Produktion, die Sie in die Wege geleitet haben, erinnern?

Johannes Köck: Ja, klar. Das war die Filmkomödie „Helden in Tirol“ von Niki List mit u. a. Adele Neuhauser, Andreas Vitasek und Elke Winkens. Gedreht wurde in Steinberg am Rofan.